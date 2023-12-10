أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته الانتخابي بمدرسة قصر الدوبارة، محافظة القاهرة، اليوم الأحد.



وأكد وكيل مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن تجاه وطننا مصر، معرباً عن ثقته التامة فى الشعب المصرى الذي سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله باصطفاف الشعب خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم أجمع، لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.



ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.