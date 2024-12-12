تستعد الدوحة لاستضافة كأس القارات للأندية قطر 2024، التي تشهد 3 مباريات، تخوضها أربعة من أفضل الأندية على مستوى القارات لحصد اللقب الدولي وذلك في 11 و14 و18 ديسمبر الجاري، مع تقديم ثلاث كؤوس للأندية الفائزة في البطولة بحلّتها الجديدة.

وتنطلق المباراة الأولى التي ستحدد الفائز بلقب ديربي الأمريكيتين قطر 2024 في استاد 974 يوم غد الأربعاء 11 ديسمبر في الساعة 7 مساءً، وتجمع أبطال الكونكاكاف باتشوكا المكسيكي مع أبطال كأس كونميبول ليبرتادوريس بوتافوجو البرازيلي.

وشهد الطريق إلى كأس القارات للأندية قطر 2024 صعود كلا الفريقين إلى المجد القاري وحجز مكانيهما في البطولة.

وكان نادي باتشوكا قد نجح في حصد لقبه السادس في دوري أبطال الكونكاكاف، بينما تمكن نادي بوتافوجو من الوصول إلى منصة التتويج كبطل أمريكا الجنوبية لأول مرة في تاريخه.

كما فاز بوتافوجو بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ عام 1995، ما يضعه على المسار الصحيح لنيل المزيد من الألقاب في الدوحة.

ويعتبر استاد 974، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 44 ألف مشجع، أحد الاستادات المونديالية التي تم تشييدها خصيصاً لاستضافة منافسات في كأس العالم قطر 2022، حيث احتضن سبع مباريات خلال الحدث العالمي.

ومن المقرر أن يستضيف مباراتين خلال البطولة المرتقبة ما يجسد الإرث الرياضي لمونديال قطر 2022 والالتزام بمبادئ الاستدامة.

أما المباراة الثانية التي يحتضنها استاد 974 فتشهد مواجهة بين النادي الأهلي المصري أبطال أفريقيا مع أبطال ديربي الأمريكتين قطر 2024، وذلك يوم 14 ديسمبر في الساعة 7 مساءً.

ويتمتع الأهلي المصري المعروف بنادي القرن بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويعد الأكثر نجاحًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حيث اعتلى المارد الأحمر منصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة، ليكون بذلك النادي الأكثر حصدًا للقب على الإطلاق.

ويُسدل الستار على البطولة مع المباراة النهائية التي تضم أبطال كأس التحدي قطر 2024 مع ريال مدريد الإسباني، أبطال دوري أبطال أوروبا، للتنافس على لقب كأس القارات للأندية قطر 2024، في مباراة ستلفت الأنظار من حول العالم لتتويج النادي الأفضل في العالم للعام 2024.

وكان ريال مدريد قد تأهل للمشاركة في البطولة عقب فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليحقق بذلك سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية في أوروبا.

ويتمتع النادي العريق الذي يطلق عليه اسم لوس بلانكوس بقاعدة جماهيرية واسعة في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يحظى بدعم كبير في المواجهة المرتقبة في استاد لوسيل الأيقوني الذي يتسع لـ 89 ألف مشجع.

ويعتبر استاد لوسيل جوهرة الاستادات المونديالية الثمانية التي استضافت منافسات كأس العالم قطر 2022 والتي اختتمت بنهائي تاريخي مازال ماثلاً في ذاكرة مشجعي الساحرة المستديرة حول العالم، كما استضاف نهائي كأس آسيا 2023 التي شهدت تتويج المنتخب القطري بالكأس الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، والتي حطمت الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري في تاريخ الحدث القاري.

وعلاوة على استخدام اثنين من الاستادات المونديالية عالمية المستوى لإقامة منافسات كأس القارات للأندية قطر 2024 سيتم أيضًا استخدام ملاعب التدريب الحديثة التي خصصت لتدريب الفرق المشاركة في كأس العالم قطر 2022، ما يوفر للاعبين تجربة مثالية ترتقي إلى مستوى الحدث الدولي.

كما توفر البطولة فرصة للمشجعين القادمين إلى قطر لزيارة العديد من المعالم السياحية والتراثية في البلاد، والاستمتاع بكرم الضيافة وطيب الترحاب التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية القطرية.