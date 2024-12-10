صحة شمال سيناء: إعفاء 409 من المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية

قال الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 409 مرضى من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف الدكتور أحمد بدر، في بيان له، أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد تنفيذ بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، أشار إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى إعفاء 184 مريضا إعفاء كليا، و225 مريضا جزيئا بمستشفى العريش.

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن مساعدتهم واجب إنساني.