البيت الأبيض: هناك فرصة لإبرام صفقة وقف النار في غزة

نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن البيت الأبيض قوله إنهم يعتقدون أن هناك فرصة لإبرام صفقة لوقف النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "لسنا على وشك إتمام الصفقة في غزة لكننا نعتقد أن هناك فرصة لإبرامها"، زاعماً أن "حماس لا تزال هي العقبة أمام الاتفاق في غزة ونحن نضغط بقوة".

وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان "سيركز محادثاته في إسرائيل يوم الخميس على قضية صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

وقبل أيام، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة، مشيرة إلى أنه يستند إلى خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لمدة 60 يوما.

وبحسب الصحيفة، فبموجب الاتفاق، ينسحب فيها جيش الاحتلال جزئيا من القطاع، ويتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بين الطرفين وعلى مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، على أن يتم إنجاز الاتفاق بحلول تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصبه العام المقبل، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.