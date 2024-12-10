استطلاع يرصد تزايدا في شعبية حزب المستشار الألماني قبل الانتخابات المبكرة

قبل حوالي شهرين ونصف من الانتخابات العامة المبكرة في ألمانيا، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي مكاسب طفيفة في استطلاع أسبوعي لرصد شعبية الأحزاب الألمانية.

وحصل الحزب في الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية، على نسبة 17% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع الأسبوع السابق، وهذه أعلى قيمة يسجلها الحزب منذ أكثر من عام.

وفي المقابل تراجعت شعبية حزب الخضر بمقدار 5ر1 نقطة مئوية إلى 5ر11%، بينما ظل التحالف المسيحي دون تغيير عند 5ر31%.

وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 5ر19%، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي على 8%. وظل الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" تحت حاجز الـ 5% الضروري تجاوزه لدخول البرلمان بحصول الأول على 5ر4% والثاني على 3%.

شمل الاستطلاع 2004 ألمان خلال الفترة من 6 حتى 9 ديسمبر الجاري.