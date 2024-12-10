كولر يحدد الثنائي البديل في قائمة الأهلي بكأس إنتر كونتيننتال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وضع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ثنائي بديل في قائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس القارات "فيفا إنتر كونتيننتال" التي ستقام في الدوحة.

واختار كولر الثنائي الشاب مصطفى أبو الخير وسمير محمد ليكونا بديلين للقائمة لتعويض أي نقص عددي طارئ في خطي الوسط والهجوم.

وأعلن الأهلي عن قائمة تضم 28 لاعبا سافرت إلى قطر اليوم الثلاثاء برئاسة محمود الخطيب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالبطولة على إدراج 26 لاعبا في القائمة الرسمية مع إمكانية الاستعانة بثنائي بديل من خارج القائمة.

ويغيب عن صفوف الأهلي في البطولة أربعة لاعبين بسبب إصابات مختلفة وهم مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة يوم السبت المقبل بالدور قبل النهائي على كأس التحدي منتظرا الفائز من ديربي الأمريكتين بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، غدا الأربعاء.