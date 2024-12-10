 نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الدوري السعودي - بوابة الشروق
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نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الدوري السعودي

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 7:44 م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مستقبل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، في ظل التكهنات حول إمكانية رحيله.

ويرغب اليونايتد في التخلص من لاعبه، خاصة في ظل الراتب المرتفع الذي يحصل عليه.

وأوضحت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن الدوري السعودي ربما يكون خيارا محتملا للنجم الإنجليزي، والذي يحصل على راتب أسبوعي يقدر ب 325 ألف جنيه إسترليني، الأمر الذي يصعب مهمة عديد الأندية في التعاقد معه، بينما تبدو الفرصة السعودية قائمة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الممتد عقده حتى 2028 مع اليونايتد، قد يرغب في خوض تجربة جديدة في أجواء مختلفة خارج إنجلترا، وقد يتوفر له هذا الأمر سواء في الدوري السعودي أو في ناد قادر على تحمل راتبه.


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