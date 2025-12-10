بولندا تتطلع إلى بيع المزيد من المعدات العسكرية للحلفاء

تسعى شركة بولسكا جروبا زبروجينيوا، أكبر شركة دفاع في بولندا، إلى تكثيف المبيعات للحلفاء الأوروبيين وتوثيق التعاون مع الشركات الكبرى بما في ذلك راينميتال، وتاليس، وبي.أيه.إي سيستمز.

وقال المدير التنفيذي آدم ليشكيفيتش لوكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة المملوكة للدولة تخطط للحصول على المزيد من العقود الأجنبية لمعداتها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة ومدافع الهاوتزر التي تم تجربتها في المعارك في أوكرانيا.

كما يرى فرصا للشركة لتوسيع رقعة العملاء بما يتجاوز الجيش البولندي في ظل مبيعات المعدات ثنائية الاستخدام للقطاع الخاص.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أفرج الاتحاد الأوروبي عن تمويل يهدف إلى تجديد صناعتها الخاصة بالأسلحة وسط الغزو الروسي الشامل ضد أوكرانيا.

وعانت شركات الدفاع البولندية بشكل كبير لمواكبة الطلب من حكومتهم فيما ضاعفت البلاد موازنتها الدفاعية لنحو 5 % من الناتج الاقتصادي منذ 2022.

وقال ليشكيفيتش إن برنامج الأسلحة الأوروبي البالغ قيمته 150 مليار يورو (175 مليار دولار) من المقرر أن يغير ذلك خاصة في ظل أن الخطة "تفضل بقوة" تمويل المشاريع على أساس التعاون على المستوى الأوروبي.