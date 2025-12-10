ترامب: لو لم أكن رئيسا لكانت الحرب العالمية الثالثة اندلعت

ترامب: حان وقت الانتخابات في أوكرانيا

أوروبا لم تحسن التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية

أعرف قادة جيدين وقادة سيئين في أوروبا وهناك بعض القادة الأغبياء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حان وقت إجراء انتخابات في أوكرانيا وإن الحرب مع روسيا ذريعة لتجنبها.

واعتبر ترامب في حديث لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الثلاثاء، أن روسيا "بلا شك في موقف أقوى للتفاوض".

وأضاف: "كان من الممكن أن تتحول هذه الحرب إلى حرب عالمية ثالثة. لكن هذا لن يحدث الآن. لو لم أكن رئيسا، لكانت الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت".

ورأى أن أوروبا "لم تحسن التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية"، ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يقرأ" خطة السلام التي اقترحتها واشنطن.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وعندما سُئل عما إذا كان الوقت قد حان لإجراء انتخابات في أوكرانيا، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد أن الوقت حان. لقد طال الانتظار. الوضع لا يسير على ما يرام. أعتقد أن الوقت قد حان. أعتقد أنها لحظة مهمة لإجراء انتخابات".

وأضاف: "إنهم يستغلون الحرب لتجنب الانتخابات، لكنني أعتقد أن الشعب الأوكراني يجب أن يكون له هذا الخيار".

وأفاد بأنه إذا أُجريت الانتخابات، "فربما يفوز زيلينسكي"، مردفا: "إنهم يتحدثون عن الديمقراطية، لكن الوضع وصل إلى نقطة لم تعد فيها ديمقراطية".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وفيما يتعلق برغبة أوروبا في دعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب، قال ترامب: "أعرف قادة جيدين وقادة سيئين في أوروبا، أعرف قادة أذكياء وقادة أغبياء. وهناك بعض القادة الأغبياء حقا، إنهم لا يؤدون عملهم على أكمل وجه".

وأردف: "أوروبا لا تؤدي عملها على أكمل وجه في نواح كثيرة. إنهم يتحدثون كثيرا".

وادعى أنه بالنظر إلى الوضع الراهن في أوروبا، ستصبح دول القارة قريبا "غير صالحة للعيش"، وأن سياسة الهجرة فيها "كارثية".

وقال: "ما يفعلونه بشأن المهاجرين كارثة. لقد واجهنا كارثة مماثلة، لكنني تمكنت من إيقافها"، في إشارةً إلى أن الناس يهاجرون إلى أوروبا من مختلف أنحاء العالم.

ولدى سؤاله عن مستقبل التحالف بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أجاب ترامب: "سيتغير ذلك. ستتغير أيديولوجيتهم لأن القادمين (مع الهجرة) سيحملون أيديولوجية مختلفة تماما".

وبخصوص الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، علّق ترامب قائلا: "أيامه معدودة"، مدعيا ​​أن مادورو يرسل ملايين من تجار المخدرات والمجرمين والمدانين أو المختلين عقليا إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه عن الهجومين المتتاليين على قارب يُزعم أنه كان يحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي في 2 سبتمبر الماضي، قال ترامب: "في كل مرة نُغرق فيها قاربا، ننقذ 25 ألف شخص".

وأضاف: "وقريبا جدا سنهاجمهم برا أيضا".

ولدى حديثه عن تركيا، أكد ترامب صداقته مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وأضاف أن القادة الأوروبيين يطلبون منه أحيانا التحدث مع أردوغان.

وأشار إلى أنه على وفاق دائم مع الرئيس أردوغان، قائلا: "لقد بنى دولة قوية وجيشا قويا".