البحرية الأمريكية: انتشال حطام طائرتين تحطمتا ببحر الصين الجنوبي



أعلنت البحرية الأمريكية أنها انتشلت طائرتين تحطمتا في بحر الصين الجنوبي في أكتوبر الماضي أثناء تحليقهما قبالة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز".

وأوضحت البحرية الأمريكية، في بيان لها، الثلاثاء أنه تم استخدام نظام غير مأهول على متن سفينة متعاقدة لانتشال الطائرتين - وهما مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 هورنت" ومروحية من طراز "إم إتش-60 –" من عمق 122 متراً (400 قدم) في الخامس من ديسمبر، وفقا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ورغم أن الطائرتين ليستا من أحدث طائرات البحرية، إلا أن الخبراء يرون أن حطامهما كان من الممكن أن يوفر معلومات استخباراتية قيّمة لو وقع في أيدي الخصم.

وتُحيط الصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا بأجزاء من بحر الصين الجنوبي الحيوي، وتتنازع عليها حكومات متعددة، إلا أن بكين تُصرّ على سيادتها على معظم هذا الممر المائي الاستراتيجي، في تحدٍّ لحكم محكمة دولية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، عززت الصين مطالباتها الإقليمية ببناء منشآت عسكرية على الجزر والشعاب المرجانية المتنازع عليها، وتقول الولايات المتحدة إن مزاعم الصين وحشدها العسكري يُهددان حرية الملاحة والتجارة الحرة.

وتُحافظ القوات الأمريكية على وجود ثابت في المنطقة للتصدي لمطالبات الصين بالسيادة ودعم حلفاء واشنطن وشركائها.

وتحطمت الطائرتان في غضون 30 دقيقة من بعضهما البعض خلال عمليات روتينية قبالة حاملة الطائرات في أواخر أكتوبر.