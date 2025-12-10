الأونروا: حقوق الإنسان تشمل لاجئي فلسطين ولا يجوز تطبيقها بانتقائية

شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، على أن حقوق الإنسان هي واحدة لكل الشعوب بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، و"لا يجوز تطبيقها بانتقائية".

جاء ذلك في بيان للوكالة عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق في 10 ديسمبر من كل عام منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948.

وقالت الأونروا: "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تُطبَّق بانتقائية أو تُستثنى منها أي فئة".

وشددت على أن "حقوقنا اليومية هي أيضًا حقوق لاجئي فلسطين".

وحذّرت الوكالة من أنه في حال تطبيق استثناءات، فإن القيم والمبادئ التي يكرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، ستكون "على المحك".

وختمت بالتأكيد على أنه "يجب احترام حقوق الإنسان دون أي استثناء".

ويأتي بيان الوكالة الأممية وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخرق تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وأنهى الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين في غزة.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا يستلزم إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.