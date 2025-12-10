فتح لجان انتخابات مجلس النواب في مدرسة الرحمانية الابتدائية بالدائرة الأولى المنتزه في الإسكندرية

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم بمدرسة الرحمانية الابتدائية بمنطقة الإصلاح، بالدائرة الأولى المنتزه فى الإسكندرية؛ وذلك لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وتأمين كامل لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.

وتُجرى جولة إعادة الانتخابات في الدائرة الأولى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بإعادة العملية الانتخابية بالكامل، وتضم دائرة المنتزة لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

ويتنافس 27 مرشحًا على مقعد واحد، منهم 9 مرشحين حزبيون، إضافة إلى 18 مرشحًا مستقلا، وهم هشام الرحماني حزب حماة الوطن، وعطا سليم حزب حماة الوطن، أحمد فتحي وكريم عبدالغني حزب الإصلاح والنهضة، وصبري جابر أبناء مصر، وإيهاب محمود الجيل الديمقراطي، وسامي بدر الدين المحافظين، ومحمد زايد المصريين الأحرار، والدكتور أحمد شحاتة حزب الغد، والمستقلين رفعت الهوارى، وعبد السلام العمراوي، أحمد المغربي، وامل النجار، وماري فايز، ومايكل شمشون، والتابعي إبراهيم، وعيد إبراهيم، ونزيه هيكل، أحمد غانم، ومحمد السعداوي، وعمرو عثمان، وإبراهيم صبحي، وأحمد شحاتة، وبولس جرجس، وكريمة مناع، واسامة مصلحي، ومحمد شوقى، وعبدالله سليمان، ومحمد السعداوي، وبولس جرجس.

وكان قد فوز كلاً من: أشرف سردينة ورمضان بطيئة مرشحا «مستقبل وطن»، محمد حسين الحمامي «الجبهة الوطنية» بثلاثة مقاعد من ضمن الأربعة المخصصة للدائرة، حيث لا تزال الطعون المقدمة ضد فوزهم لم تنظرها محكمة النقض.

ومن جانبه، أعلن أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.