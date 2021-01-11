 اليمن: ميليشيات الحوثي تفرض قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية - بوابة الشروق
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اليمن: ميليشيات الحوثي تفرض قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:20 ص

فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية المتواجدة في مناطق سيطرتها، وذلك ضمن إجراءاتها المستمرة في تضييق الخناق على عمل هذه المنظمات.

وكشفت وثيقة صادرة عما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين - حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - النقاب عن فرض إجراءات جديدة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها.

وطالبت ميليشيات الحوثي المنظمات بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو عقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الإنترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات إلا بعد التنسيق المسبق.


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