 4 عروض مسرحية للجنة مشاهدة نوادي المسرح الإقليمي بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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4 عروض مسرحية للجنة مشاهدة نوادي المسرح الإقليمي بجنوب سيناء


نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:02 م

نظمت الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة أحمد فريج، مناقشة مشاريع فرق نوادي المسرح لفرع ثقافة جنوب سيناء، في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة؛ لتنمية المهارات الفنية والإبداعية ورعاية الموهوبين والمبدعين. 

وتم مناقشة أربعة مشاريع، وهم "العرض المسرحي الأول "احتقان" إخراج حسام مسعد، والثاني "الجبانة" إخراج إيهاب أشرف، والعرض المسرحي الثالث "رحلة قطار " إخراج إبراهيم إسماعيل، والعرض المسرحي الرابع "لحظات فارقة" إخراج أمجد لطفي.

جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة الدكتورة داليا همام، ودكتور محمد حجاج، حمدي حسين، ومقرر اللجنة أميرة والي بالإدارة العامة للمسرح.

وناقشت اللجنة المخرجين، وذلك بعد مشاهدة 50% من العرض، بمرافقة المخرج جمال مهران مسؤول المسرح بالفرع، وحضور أميمة إسماعيل مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ.


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