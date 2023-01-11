230 سياسيا ألمانيا يتولون رعايات سياسية لمعتقلين إيرانيين

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تولى حوالي 230 سياسيا ألمانيا من البرلمان الاتحادي (بوندستاج) وبرلمانات الولايات والبرلمان الأوروبي رعايات سياسية لسجناء في إيران وآخرين مهددين بعقوبة الإعدام.

ووفقا للناشطة الألمانية المعنية بشؤون إيران دانييلا سيبهري، فإن من بين هؤلاء الرعايا زعيمة حزب الخضر ريكاردا لانج، وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين، وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، وزعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دور، ونائبة رئيس البوندستاج المنتمية لحزب اليسار بيترا باو.

وتهدف هذه الرعايات إلى لفت انتباه الرأي العام للمعتقلين، ومنع عمليات الإعدام في إيران، وتحقيق الإفراج عن المسجونين.

ويستخدم الرعاة نفوذهم السياسي والإعلامي لهذا الغرض، كما يتوجهون أيضا بشكل مباشر إلى السفير الإيراني ومؤسسات أخرى.

ومن بين المطالب التي يتوجهون بها توفير ظروف محاكمة عادلة للمعتقلين.

وتأتي الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد مقتل الكردية الإيرانية مهسا أميني، والتي توفيت في حجز الشرطة بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها لخرقها قواعد الزي الإسلامي.

وقُبض على الآلاف منذ ذلك الحين بسبب المظاهرات، وأُعدم العديد من المتظاهرين بتهم مختلفة.

وقال دور: "النظام الإيراني يواصل إرهابه دون رادع"، مضيفا أنه يرى أن مهمته كعضو في البرلمان هي إعطاء صوت للعديد من السجناء السياسيين.