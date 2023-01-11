ألمانيا تطالب جوجل بمنح المستخدمين الألمان المزيد من الخيارات بشأن استخدام البيانات

حذرت هيئة حماية المنافسة في ألمانيا، من أن الطريقة التي تستخدمها شركة جوجل لجمع بيانات المستخدمين في منصاتها، تنتهك قواعد المنافسة الأوروبية الخاصة بالعصر الرقمي.

وأصدرت هيئة حماية المنافسة الألمانية، تحذيرا رسميا لجوجل التابعة لشركة "ألفابت" من أنها يجب أن تمنح المستخدمين مزيدا من الخيارات لتقليص جمع بياناتهم وإلا ستواجه عواقب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أندرياس موندت، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، قوله إن "جوجل تتمتع بميزة استراتيجية عن الشركات الأخرى.. يتعين على الشركة أن تمنح المستخدمين خيارا كافيا بشأن طريقة معالجة بياناتهم".

وتعد تلك الخطوة تكرارا لخطوة مماثلة فرضها فريق موندت على فيسبوك في عام 2019، حيث هاجم نموذج العمل القائم على البيانات الذي تنتهجه شركة التواصل الاجتماعي.

وقالت جوجل في بيان اليوم الأربعاء، إن هدفها يتمثل دائما في تقديم منتجات تضع المستخدم أولا وتلبي متطلبات الجهات التنظيمية، مضيفة أن الشركة تعدل خدماتها بشكل مستمر وستواصل الانخراط في مناقشات بناءة مع السلطات الألمانية.