وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ زيارة قصيرة لجنوب شرق آسيا تستهلها بالفلبين

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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي) لبدء زيارة قصيرة لجنوب شرق آسيا تستمر يومين.

وتعتزم بيربوك خلال زيارتها للفلبين جمع معلومات عن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي في ظل تزايد السياسة العدوانية من جانب الصين.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الألمانية مع نظيرها الفلبيني إنريكي مانالو في العاصمة مانيلا. وتعتزم بيربوك بعد ذلك زيارة سفينة تابعة لخفر السواحل.

يذكر أن الأعوام الماضية شهدت حوادث بصورة متكررة في المنطقة البحرية التي تبلغ مساحتها 3.5 مليون كيلومتر مربع. واتهمت الحكومة الفلبينية خفر السواحل الصيني في ديسمبر الماضي بإطلاق خراطيم مياه على سفينتين فلبينيتين وصدمهما. ورفضت بكين هذه الاتهامات.

وتعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أيضا المضي قدما في التعاون المهني مع الفلبين خلال زيارتها لمانيلا. ومن المقرر أن تزور بيربوك مركزا للتدريب المهني بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) يتم فيه التدريب على عدة أشياء من بينها مجال الميكاترونيك.