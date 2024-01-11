إسرائيل تواجه اليوم اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية

تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب الحرب في غزة اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وستستمع محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إلى قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية بسبب قصفها للسكان المدنيين في قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر إلى 23 ألفا و357 شخصا.

وترفض إسرائيل بشدة الاتهام بالإبادة الجماعية وتقول إنها تدافع عن نفسها بعد أن قتل مسلحون من حركة حماس وجماعات أخرى نحو 1200 شخص خلال هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويجب على القضاة البت أولا في طلب عاجل من جنوب أفريقيا للوقف الفوري للعملية العسكرية. وقد يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك فقط سيناقش القضاة مزاعم الإبادة الجماعية.

وستأخذ جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية لأنها رأت أصداء الفصل العنصري من تاريخها في تصرفات إسرائيل، الكلمة أولا. وسترد إسرائيل يوم الجمعة لكن الحكم قد يستغرق سنوات.