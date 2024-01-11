تحرير 106 محاضر جنح صحية خلال حملات على الأسواق في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بدمياط، عددًا من الحملات المكثفة لمراقبة الأسواق، حيث تم المرور على 82 منشأة، منها 47 منشأة تدار بدون ترخيص، و3 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، اليوم الخميس، أنه تم تحرير 106 محاضر جنح صحية لوجود مخالفات متنوعة، وتم إعدام 206 كيلوات أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 29 لتر زيت وعصائر تالفة، وضبط 1200 لتر زيت طعام مجهول المصدر، وضبط 50 كيلو سجق غير صالح للاستهلاك الأدمي، وكذا تم سحب 10 عينات من الأغذية عالية الخطورة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتسليم المحاضر للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتور عطيه منصور، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.