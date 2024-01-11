مستشار ألمانيا يوجه نداء عاجلا للديمقراطيين في بلاده للتصدي للمتعصبين

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس نداء عاجلا بالتكاتف في مواجهة المتعصبين، وذلك كرد فعل على تقارير إعلامية تواردت عن لقاء ساسة يمينيين مع نشطاء متشددين في مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا.

وكتب شولتس اليوم الخميس على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن عبارة "أن نتعلم من التاريخ، ليست مجرد كلام. يجب أن يتكاتف الديمقراطيون والديمقراطيات".

وتابع أن كل من يتصدى للنظام الأساسي الديمقراطي الحر يعد حالة لحماية الدستور (الاستخبارات) والقضاء.

جدير بالذكر أنه تمت مناقشة نظريات راديكالية عن سياسة الهجرة خلال لقاء في مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشر موقع "كوريكتيف" الإخباري الإعلامي أنباء عنه.

وبحسب التقارير الإعلامية، كان ساسة من حزب البديل لأجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض من بينهم رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب أليس فايدل وكذلك رئيس الحزب في دائرة بوتسدام، تيم كراوزه، ضمن المشاركين في ذلك اللقاء.

وأضافت التقارير أن مارتن زيلنر، والذي يعد العقل المدبر لحركة "الهوية اليمينية" في النمسا خلال السنوات الأخيرة، عرض أفكارا خلال اللقاء لعدة أشياء من بينها كيفية مغادرة المزيد من الأجانب لألمانيا وكيفية إجبار الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الهجرة على الانصهار في المجتمع.

وعلق شولتس: "لن نسمح بأن يفرق شخص بين ضمير ‘نحن‘ في بلدنا سوءا إذا ما كان شخص لديه تاريخ هجرة أم لا"، وأضاف: "نحن نحمي الجميع- بغض النظر عن الموطن واللون أو عن مدى كون شخص ما غير مريح بالنسبة لمتعصبين ذوي خيالات الانصهار".