التحقيق في إصابة 3 طلاب جراء هبوط أرضي داخل كنيسة بالمنيا

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تباشر جهات التحقيق في المنيا التحقيق في حادث إصابة 3 طلاب داخل كنيسة الأخوة بمركز أبو قرقاص، اليوم، نتيجة هبوط أرضي بقطعة أرض فضاء داخل الكنيسة.

وكلفت النيابة العامة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالانتقال إلى موقع الحادث، لفحص أسباب الهبوط الأرضي، والكشف على سلامة مبنى الكنيسة، وإعداد تقرير فني بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغًا من القائمين على كنيسة الأخوة بقرية المكسرين التابعة لمركز أبو قرقاص، يفيد بإصابة 3 طلاب نتيجة هبوط أرضي.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة والتحريات إصابة كل من: (وسيم باسم يوسف، 19 عامًا). (مارفل رضا سام، 7 سنوات). (رنا عوني حبيب، 10 سنوات)، وجميعهم مقيمون بمنشية النصر بمركز أبو قرقاص.

وأوضحت التقارير الطبية الأولية أنهم يعانون من جروح وسحجات واشتباه في كسور، والحالة العامة للمصابين مطمئنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.