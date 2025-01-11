محمد عبدالمقصود رئيس شركة «النصر للإسكان»: نخطط لتطوير مشروعين بأنشطة متعددة وإجمالى إيرادات 60 مليار جنيه

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• لدينا ٧ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بإيرادات ١٨٠ مليار جنيه

• جارٍ تطوير ٢٫٥ مليون متر مربع منها مشروع تطوير كورنيش المقطم

قال محمد عبد المقصود، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته لديها مشروعات شراكة لتطوير أراض مملوكة لها بإيرادات تقارب ١٨٠ مليار جنيه خلال الـ ٩ سنوات المقبلة.

وبحسب عبد المقصود فإن النصر للإسكان لديها ٧ عقود مشاركة مع القطاع الخاص منذ عام ٢٠٢٠، فى إطار استراتيجية الشركة لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى المملوكة لها.

أشار عبد المقصود فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إلى أن منطقة المقطم، أصبحت من أهم المناطق خاصة بعد قيام الدولة بتطوير وإنشاء عدة محاور ساهمت فى خلق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرا إلى أن منطقة المقطم تتضمن الهضبة العليا والوسطى والسفلى والمعروفة بمنطقة المعراج أو زهراء المعادى.

وقال عبد المقصود إن الشركة تجرى تطوير أكثر من 2٫5 مليون متر منذ أربعة أعوام منها مشروع تطوير كورنيش المقطم مساحة ١٫٧ مليون متر مربع بالمشاركة مع مستثمر سعودى وتم التعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية عالمية للمشروع، بإيرادات تقارب ١٢٠ مليار جنيه.

كانت شركة النصر للإسكان والتعمير وقعت فى يونيه ٢٠٢٢ عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم.

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وتصل تكلفة المشروع نحو 32 مليار جنيه (1.72 مليار دولار)، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالى 61 مليار جنيه (3.28 مليار دولار) وفقا لسعر الصرف فى ذلك الوقت.

وبحسب عبد المقصود فإن الشركة لديها استراتيجية منذ أربع سنوات ركزت على تطوير جميع الأراضى التابعة بنظام المشاركة، بهدف تعظيم العوائد المالية المستقبلية بعيدا عن طرحها للبيع، لافتا إلى أن الشركة تقوم بطرح أراض على المستثمرين وفقا لإجراءات صارمة يتم اختيار ما يتناسب معها ووفقا للملاءة المالية.

أضاف أن النصر للإسكان تتوقع تحقيق إيرادات بحوالى ١٫٧ مليار جنيه خلال العام المالى القادم، وتصل إلى ٥ مليارات جنيه بحلول عام ٢٠٢٧.

تابع: تعتزم الشركة تطوير مشروعين ذاتيا فى شرق القاهرة بايرادات متوقعة ٦٠ مليار جنيه، أحداهما يقع بالقرب من مطار القاهرة بمنطقة جوزيف تيتو وهو مشروع متعدد الاستخدامات والمشروع الآخر فى المقطم.

أضاف عبد المقصود أن خطط تطوير أراضٍ مملوكة للشركة تتزامن مع خطتها للتوسع عبر شراء أراضٍ جديدة فى الساحل الشمالى والعين السخنة.

وتمتلك النصر للإسكان ثانى أكبر محفظة أراضٍ وأصول عقارية حكومية بعد شركة مصر الجديدة للإسكان، إذا تبلغ محفظة النصر نحو 4 ملايين متر مربع، وهى شركة حكومية مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست فى 1962، وتعمل فى مجال تطوير الأراضى وكل الأنشطة العمليات العقارية.