قائد الحرس الثوري الإيراني: نمتلك صواريخ حديثة ومتطورة كمّا ونوعا

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن "صواريخ القوات المسلحة الإيرانية تواكب يوميا التقدم التقني كما ونوعا، ومن حيث التصميم والأداء".

وفي تصريح له، مساء اليوم السبت على هامش تفقده مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، قال سلامي: "يتعين على العدو أن يدرك بأن الإرادة السياسية للجمهورية الاسلامية الإيرانية في مواجهة هيمنة وطموحات وتهديدات أعدائها، هي إرادة قاطعة لا تشوبها اي ثغرات، كما ان قادتنا ومقاتلينا يتمتعون بإرادة تامة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع قائلا: "ربما يزعم العدو بأن قدرتنا الإنتاجية قد توقفت، لكن يجب أن يعلم بأن منحى تعاظم اقتدارنا الصاروخية هو الأكثر تقدما، وصواريخنا تتطور يوميا من حيث الاداء والتصميم" مشددا على أن "الشعب الإيراني يستطيع مواجهة أعدائه بكل اقتدار وحزم".

وأكد قائد الحرس الثوري: "إننا لم نعوّل إطلاقا على أي قوة خارج حدودنا الوطنية للدفاع عن استقلالنا وهويتنا ومكانتنا وسيادتنا"، وتابع: "إن الاكتفاء الذاتي هو جوهر عقيدتنا على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي".

وخاطب ما أسماهم "أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بالقول : "أعيدوا النظر في حساباتكم ولا تخطئوا، واحذروا فنحن أهل العمل، وسنتخذ الخطوات في الوقت المناسب وبقدر الحاجة دون أن نتغاضى عن أي شيء".

وأضاف: "إننا نرصد تحركاتكم، ونتريث بكل جهوزية واستعداد، وقد وجهنا قياداتنا العسكرية بأن يكونوا على استعداد ينتظروا اللحظة التي يأتي فيها الأمر لنظهر عظمة هذه القوة بفضل الله، كما فعلنا ذلك سابقا".