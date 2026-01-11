برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بفوز مثير على ريال مدريد في الكلاسيكو

توج فريق برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على الغريم ريال مدريد بنتيجة 3-2 في كلاسيكو مثير بملعب النماء في جدة.

وسجل رافينيا هدفين لبرشلونة بينما كان روبرت ليفاندوفسكي قد سجل هدفا، بينما أحرز فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا هدفي الريال.

وقادم الفريقان مباراة كبيرة خاصة في الشوط الاول الذي شهد 4 أهداف، بينما نجح برشلونة في خطف هدف الفوز خلال الشوط الثاني.

وتوج البارسا بلقبه الـ 16، والثاني على التوالي، وعلى حساب ريال مدريد بالتحديد الذي كان قد تغلب عليه الفريق الكتالوني النسخة الماضية أيضا، بينما يظل رصيد الريال 13 لقبا سابقا.

بدأت المباراة بتراجع من ريال مدريد وانتظار سيطرة واستحواذ واندفاع برشلونة، لكن أولى المحاولات كانت من مرتدة سريعة وتسديدة من فينيسيوس لكن الحارس جارسيا تصدى.

وفي الدقيقة 26 تصدى البلجيكي تيبو كورتوا لتسديدة خطيرة من رافينيا من حدود منطقة الجزاء ثم أبعدها الدفاع.

وكاد جونزالو جارسيا أن يسجل هدفا من فرصة انطلق فيها خلف المدافعين لكنه أيضا سدد كرة سهلة للحارس.

وفي الدقيقة 36 افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة من تمريرة فيرمين لوبيز، لكن الدقائق الأخيرة من الشوط الأول جاءت مشتعلة فقد نجح فينيسيوس في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد، بمجهود فردي بعدما توغل وانطلق ليمر من كوندي ثم يراوغ الدفاع ويسدد كرة قوية في شباك جارسيا.

ثم رد برشلونة سريعا أيضا بتمريرة ساحرة من بيدري إلى ليفاندوفسكي، الذي انفرد بالمرمى ليسجل في مرمى كورتوا بالدقيقة الرابعة للوقت بدل الضائع.

وأبى الشوط الأول أن ينتهي إلا بهدف مدريدي جديد، حيث تعادل الفريق الملكي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق جونزالو جارسيا بعدما تابع تسديدة تهيأت له أمام المرمى من كرة عرضية.

في الشوط الثاني دفع الألماني هانزي فليك بداني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز، كما شارك فيران توريس بديلا لليفاندوفسكي.

ورغم أفضلية الريال من حيث الفرص في الشوط الثاني، إلا أن الفعالية كانت لبرشلونة الذي سجل هدفا ثالث، عن طريق رافينيا، الذي سدد كرة اصطدمت بقدم المدافع راؤول أسينسيو لتخدع كورتوا وتسكن الشباك.

ورغم مشارك مبابي في الدقائق الأخيرة سعيا لتغيير الواقع الهجومي إلا أن الدقائق الأخيرة لم تشهد جديدة ليحسم البارسا الانتصار.