تركيا: صادرات سمك السلمون تسجل 520 مليون دولار في 2025

• بنسبة نمو 13 بالمئة مقارنة بـ2024

حققت صادرات تركيا من سمك السلمون، 520 مليونا و281 ألفا و294 دولارا، خلال عام 2025.

جاء ذلك بحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود في تركيا.

حيث سجلت عائدات صادرات سمك السلمون نموا بنسبة 13 بالمئة خلال العام المنصرم، مقارنة بعام 2024.

وعلى الصعيد الكمي، صدرت تركيا 79 ألفا و112 طنا من سمك السلمون خلال 2025، أي بزيادة تقدر بـ6 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله.

ووصلت صادرات تركيا من سمك السلمون، العام الماضي، إلى أسواق 37 دولة حول العالم.

وفيما يتعلق بالأسواق الأكثر استيرادا لسمك السلمون التركي، تصدرت روسيا القائمة بـ378 مليونا و721 ألفا و622 دولارا.