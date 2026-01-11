الأردن يعلن تنفيذ غارات نوعية ضد داعش بسوريا

أعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذه غارات جوية "نوعية" ضد أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقال الجيش في بيان: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية عبر سلاح الجو الملكي، مساء السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في عدة مناطق داخل الأراضي السورية (لم يحددها)".

وذكر أن ذلك جاء "ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب".

الجيش الأردني أكد أن "هذه العمليات تمت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية".

وأضاف أن الضربات الجوية تندرج "ضمن سياسة المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن أمنها الوطني، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومساء السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، إنها "شنت بالتعاون مع القوات الشريكة" ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع متعددة لتنظيم داعش في أنحاء سوريا.

وأضافت "سنتكوم" أن "الضربات تأتي ضمن عملية عين الصقر التي أُطلقت في 19 ديسمبر 2025، بتوجيه من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، ردا مباشرا على الهجوم الدموي الذي شنه تنظيم داعش على القوات الأمريكية والسورية في تدمر بسوريا (وسط) في 13 ديسمبر 2025".

وفي 13 ديسمبر الماضي، قُتل 3 أمريكيين هم عسكريان ومدني، وأصيب 3 عسكريين أمريكيين آخرين، إثر كمين نفذه مسلح من "داعش" في تدمر، حسب "سنتكوم".

وفي 12 نوفمبر الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وفق تدوينة لسفارة واشنطن بدمشق عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

يُذكر أن التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، نفّذ منذ ذلك الحين عمليات عسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن الحكومة السورية لم تكن طرفا فيه.