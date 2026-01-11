ضحايا حرائق الغابات في أستراليا يحصلون على دعم بقيمة 13 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد بتقديم حزمة دعم بقيمة 5ر19 مليون دولار أسترالي (13 مليون دولار أمريكي) للمتضررين من حرائق الغابات المستعرة في ولاية فيكتوريا.

وقال مسؤولون إن أكثر من 350 ألف هكتار من الأراضي أتت عليها النيران حتى الآن، مع تدمير أكثر من 300 منشأة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاشينتا آلان، إنه كان هناك 32 حريقا نشطا في أنحاء الولاية اليوم الأحد، مع وجود 10 مواقع حرائق كبرى.

وأضافت آلان: "لم نتجاوز الأسوأ بعد، لا يزال أمامنا طريق طويل".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن حزمة الدعم تشمل مدفوعات لمرة واحدة للتعافي من الكوارث، بالإضافة إلى أموال للمساعدة في توزيع الأعلاف على المزارعين.

وقال: "رسالتي لسكان فيكتوريا بسيطة للغاية، نحن نقف إلى جانبكم. ليس فقط خلال هذه الأزمة، بل خلال مرحلة التعافي أيضا".

وقال مفوض إدارة الطوارئ، تيم ويبوش، إنه لم يتم تأكيد وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحرائق.

وذكر ويبوش أن نحو 15 ألفاً من طواقم الاستجابة كانوا على الأرض، مضيفا أن "عملية تقييم الخسائر والأضرار ستستمر لعدة أيام في الوقت الحالي".

وقال إن أحد الحرائق، وهو حريق لونجوود، بلغ محيطه أكثر من 400 كيلومتر.

وتابع: "لذلك هناك بعض المناطق التي تمكنا من دخولها وإجراء تقييمات للأضرار، ولكن هناك مناطق أخرى لا تزال خطيرة للغاية".