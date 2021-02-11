الاتحاد الأوروبي يتهم بريطانيا بالفشل في تنفيذ اتفاقات «بريكست»

اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالفشل في تنفيذ اتفاقات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في رسالة صادمة نُشرت قبل ساعات فقط من محادثات بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل.

وفي رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، انتقد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، "حقيقة عدم الالتزام باتفاقات للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص بين أيرلندا الشمالية وأجزاء أخرى من المملكة المتحدة".

كما انتقد "المعلومات المضللة" للتجار وعدم وصول ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى البيانات الجمركية.

ومن المقرر أن يجتمع سيفكوفيتش مع جوف في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويحافظ بروتوكول أيرلندا الشمالية على تدفق البضائع بين جمهورية أيرلندا، وهي دولة في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية ، وهي جزء من المملكة المتحدة. والهدف من ذلك هو تجنب إنشاء حدود قد تؤدي إلى اشتعال الصراعات القديمة.