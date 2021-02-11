النمسا: فحوصات كورونا تقترب من مليون وألمانيا تصنف تيرول منطقة خطرة

أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أن فحوصات كورونا فى البلاد ستصل خلال أيام الى مليون فحص.

وقال وزير الصحة النمساوي فى تصريحات له اليوم الخميس أن الهدف فى بداية الازمة كان اجراء 15 الف اختبار يومي ولكن مع تزايد الاصابات وانتشار السلالات الجديدة للوباء ارتفعت الفحوصات الى مئات الآلاف من الفحوصات اليومية.

من جانب آخر، أخطرت ألمانيا وزارة الصحة النمساوية بأنها صنفت ولاية تيرول الحدودية بأنها منطقة حمراء عالية المخاطر بعد انتشار سلالة جنوب افريقيا لتشكل اكبر نسبة فى الاصابات الجديدة بالولاية.

ولفتت مصادر فى وزارة الصحة اليوم الخميس الى أن المانيا قررت مراقبة الحدود وحظر الدخول إلى ولاية تيرول وأيضا الى جمهورية التشيك اعتبارا من الاحد المقبل.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر قد قرر اليوم إدخال ضوابط حدودية مؤقتة على الحدود مع جمهورية التشيك المجاورة بالإضافة إلى ضوابط على الحدود مع النمسا والتي كانت موجودة أثناء أزمة اللاجئين وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.