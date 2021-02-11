هالة فاخر وعمر خيرت ومنير أبرز المكرمين في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

يعقد المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كلاً من الأستاذ ميشيل ماهر، والأستاذ مجدي سامي، عدّة اجتماعات، لبحث ترتيبات إقامة مهرجان المركز في دورته الـ69، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسيتم تكريم مجموعة من الفنانين وصُناع السينما خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2021.

ومن المقرر انطلاق فعاليات المهرجان في الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يونيو 2021، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة بواسطة وزارة الصحة ومجلس الوزراء، كما قررت اللجنة العُليا للمهرجان الإعلان لاحقاً عن الأفلام الخمس المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 23 فيلماً سينمائياً عُرضت عام 2020.

ويشارك بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه، أفلاماً بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجارياً بدور العرض حيث تم عرضها عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان وبإجماع الأراء، منح عدة جوائز منها: جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف، حسين فهمي​، سهير المرشدي، هالة فاخر، كما تمنح جائزة التميز الإعلامي، للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير توفيق عبد الحميد.

ويمنح المركز جائزة خاصة للفنان القدير عبد العزيز مخيون، بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والمطرب محمد منير، وبالنسبة للفائزين بجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة بالأعمال الدرامية وكذلك جائزة المركز التشجيعية.