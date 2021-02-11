رئيس الـ FIFA يسلم لاعبي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

سلم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2020، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت في الدوحة.

وعقب مباراة النهائي التي أقيمت بين بايرن ميونيخ الألماني وتيجريس المكسيكي، صعد لاعبو الأهلي إلى منصة التتويج، وقلَّدهم رئيس «فيفا» ميداليات المركز الثالث في البطولة.

وحصل الأهلي على برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في البطولة، بعد أن تغلب على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليعادل الفريق إنجاز النادي في نسخة ٢٠٠٦.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.