المنفي يزور بنغازي للمرة الأولى بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي



يجري رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، اليوم الخميس زيارة إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد هي الأولى له بعد انتخابه رئيسا للمجلس من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.



وقال المنفي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم: "‏بسم الله نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا".



وأضاف: "نحل اليوم ضيوفا على مدينتنا بنغازي، هدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن".



وطالب المنفي الجميع بتحمل مسؤولياتهم والارتقاء لمستوى التحديات والتطلعات.



يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي عن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي تتكون من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس.



وتم انتخاب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين هما عبدالله اللافي وموسى الكوني، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة.