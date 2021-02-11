فيلم وثائقي: ترامب شعر بالقلق لعدم إبلاغه باتصال هاتفي من بوتين

يؤكد الفيلم الوثائقي Trump Takes on the World، أن دونالد ترامب، عندما كان يشغل منصب الرئيس الأمريكي، شعر بالقلق لأنه لم يرد على اتصال من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقل الفيلم عن توماس شانون القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكية (شغل المنصب حتى فبراير 2017)، أن الحادثة وقعت في يناير عام 2017، خلال زيارة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للولايات المتحدة.

وجاء في الفيلم، الذي تم عرضه يوم الأربعاء على القناة الثانية لشبكة "بي بي سي": "خلال المحادثات بين ترامب وماي، رغبت الأخيرة بالتحدث عن بوتين، واستفسرت من مضيفها عما إذا كان قد تحدث مع بوتين. ورد عليها ترامب بالنفي. في تلك اللحظة ، قال أحد مرافقي ترامب للرئيس الأمريكي: لقد اتصل بوتين بكم ولم يتلق الرد، وبسبب ضيق الوقت لم تتصلوا به لاحقا".

ووفقا للفيلم، بعد ذلك هز ترامب كتفيه، ونظر إلى رئيسة الوزراء البريطانية، وقال إنه لا يصدق ذلك. وأضاف: "بوتين، الشخص الوحيد في العالم الذي يمكنه تدمير الولايات المتحدة، وأنا لم أرد على اتصاله". وبعد ذلك، قام ترامب بتغيير موضوع الحديث.

بدورها، أشارت فيونا ماكليود هيل، رئيسة مكتب ماي، إلى أن ترامب أعرب عن استيائه، لأن مساعديه لم يبلغوه باتصال بوتين.