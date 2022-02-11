ماني يخوض أول تدريب مع ليفربول بعد العودة من رحلة أمم أفريقيا

عاد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، إلى تدريبات الريدز بعدما خاض رحلة طويلة مع منتخب بلاده في منافسات كأس أمم أفريقيا.

وفاز ماني مع منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، ليحقق أول بطولة مع منتخب بلاده في مسيرته.

وشارك ماني في تدريبات الريدز الاستعدادية لمواجهة بيرنلي والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات البريميرليج.

يذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز أمس في غياب ماني وعودة محمد صلاح، ضد ليستر سيتي في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الليفر بهدفين دون رد.