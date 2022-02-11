أمريكا واليابان تؤكدان التزامهما بالتعاون لردع مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة واليابان التزامهما بالعمل معًا بشكل وثيق لردع مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء خارجية الرباعية في ملبورن.

وأكد الوزيران، خلال اجتماعها، مجددًا على الأهمية الحيوية للتحالف الأمريكي-الياباني في تعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

من جانبه، توجه بلينكن، بخالص الشكر لليابان على دعم أمن الطاقة في أوروبا من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة.

وناقش بلينكن ونظيره الياباني، إطلاق اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية-اليابانية التي أنشأها مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وشدد الجانبان، على التعاون بشأن الأولويات المشتركة بشأن سلاسل التوريد والمعادن الحيوية والاقتصاد الرقمي، بما في ذلك من خلال الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ الذي اقترحه بايدن.

وبحث وزيرا الخارجية، الإجراءات اللازمة للضغط على نظام ميانمار لوقف العنف واستعادة مسارها إلى الديمقراطية.

وأدان بلينكن، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الأخيرة، والتي انتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا استعداد واشنطن على استخدام سبل الدبلوماسية والحوار مع بيونج يانج.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أيضًا، على التعاون مع اليابان وغيرها من الحلفاء والشركاء من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وأكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتغلب على جائحة كورونا من خلال دعم توزيع اللقاحات والتعهدات المالية وبذل المزيد لإنهاء الوباء خلال عام 2022 الجاري.

وشدد الدبلوماسيان، مجددًا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة واليابان لاتخاذ إجراءات سياسية ملموسة في عام 2022 الجاري لتحديد المسار الذي يهدف إلى تحقيق انخفاض كبير في غازات الاحتباس الحراري خلال هذا العقد الحاسم للعمل المناخي.

كما أكد بلينكن، أهمية التعاون بين واشنطن وطوكيو وسول للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة.