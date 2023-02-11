ضبط شخص لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الجيزة

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ألقت مباحث الآداب القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يُبدى من خلالها المعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

أمكن تحديده وضبطه شخص- مقيم بمحافظة الجيزة- وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.