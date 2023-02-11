أشتية: جنود الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار بارتكاب جرائم القتل بحق شعبنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين يتبادلون الأدوار في ارتكاب جرائم القتل المروعة بحق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها قتل المستوطنين، مساء اليوم، الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما).

وحمل أشتية -في تصريحات له اليوم- سلطات الاحتلال، المسئولية الكاملة عن قتل الشاب ريان، والاعتداءات المتواصلة من جنود الاحتلال والمستوطنين على منازل المواطنين وممتلكاتهم في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، مطالبا الأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الجرائم المتواصلة، وعدم السماح للجناة بالإفـلات من العقاب.

وتقدم أشتية بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة من عائلة الشهيد ريان، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.