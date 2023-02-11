إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 20665

قالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم السبت، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.



وأشار إلى إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة، بحسب وكالة رويترز.



وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.



وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة الاثنين الماضي تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه آلاف من القتلى والجرحى.