تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال أم وابنتها وهما على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد 117 ساعة على الزلزال في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد.

وبعد سماعها صوتا من تحت الأنقاض، كثفت الفرق جهودها ونجحت في إخراج الأم أوزلم يلماز (35 عاما) وابنتها خديجة (6 أعوام) وهما مصابتان، وفق إعلام رسمي تركي.

وعقب تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب أمريكي، نقلت الأم وطفلتها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 20665 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.