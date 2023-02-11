أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 136 ألفا و880 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 136 ألفا و880 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و267 دبابة و6 آلاف و474 من المركبات المدرعة و2270 من النظم المدفعية و463 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 من أنظمة الدفاع الجوي و297 طائرة و286 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و134 من المركبات وخزانات وقود و1997 طائرة بدون طيار".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.