الأستراليون ينفقون 7 مليارات دولار سنويا على اليانصيب رغم أزمة ارتفاع أسعار المعيشة

على الرغم من تفاقم ضغوط ارتفاع أسعار المعيشة في أستراليا، والتي تؤثر على ميزانيات الكثير من الأسر هناك، ينفق الأستراليون أكثر من أي وقت مضى على شراء تذاكر اليانصيب وبطاقات الخدش، بحسب ما أوردته "هيئة البث الأسترالية" (إيه بي سي)، اليوم الاحد.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة من مكتب الإحصاء في كوينزلاند، والتي نُشرت في أواخر عام 2023، فقد شارك الأستراليون في عمليات مراهنة أو أنفقوا أكثر من 7 مليارات دولار على شراء تذاكر اليانصيب، خلال السنة المالية 2020/2021.

وجاء المبلغ أعلى كثيرا من 3ر4 مليار دولار تم إنفاقها لنفس الغرض خلال السنة المالية 2010/2011، ومن 4ر3 مليار دولار تم إنفاقها خلال السنة المالية 2000/2001.