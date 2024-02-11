﻿﻿وزيرة الصحة الفلسطينية: أكثر من 8200 مفقود تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

قال وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلّف كارثة إنسانية وصحية بكل ما تحمله الكلمة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بالضفة الغربية، اليوم الأحد، أن الواقع الصحي والإنساني والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب في غزة تفوق أي تصورات إنسانية فهي أصعب من أي وصف.

وتابعت: «وفقا لأحداث الإحصائيات والتي تعتبر غير دقيقة كون هناك العديد من الفلسطينيين الموجودين تحت الأنقاض والكثيرين الذين لا نعرف مصيرهم، ولكن بلغ الشهداء حتى الآن أكثر من 28 ألف شهيد بينهم 7800 امرأة شهيدة وحوالي 12300 طفل شهيد، وبذلك يكون 75% من إجمالي عدد الشهداء هم نساء وأطفال».

وأوضحت أن عدد الجرحى فاق 68 ألف جريح إضافة لما يزيد عن 8200 من المفقودين تحت الآنقاض، مشيرة إلى أن الوضع الكارثي على مختلف الأصعدة في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا.