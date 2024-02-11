سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كرر أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق هجومه على مسئولي اتحاد الكرة بعد إخفاق المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال ميدو خلال ظهوره على قناة :" هناك عدد كبير من الأسماء في اتحاد الكرة غير مؤهلة للقيادة والإدارة لأن أغلبهم لا يملكون الدراسة والخبرات الكافية".

أضاف:" حازم إمام أسطورة من أساطير مصر ويدفع ثمن طيبته تعرض لظلم كبير في اتحاد الكرة بعد تحميله إخفاق المنتخب كان يجب أن تتم حمايته فليس من المعقول أن يحاسب على كل أخطاء السنوات الماضية وليس من دوره صياغة العقود".

أكمل:" العمل التطوعي انتهى من العالم كله طالما تقتطع من وقتك فيجب أن تتقاضى أجرًا لذا يجب أن يكون أعضاء مجالس الإدارات محترفين".

أتم:" أتمنى وجود محمود طاهر في منصب رئيس اتحاد الكرة ومعه كل من ماجد سامي ومحمود الأسيوطي وأحمد حسن ومحمد ابو العلا ومحمد فضل ومعهم حسام الزناتي ويكون مجلس يجمع بين لاعبين سابقين واصحاب خبرات ودراسة".