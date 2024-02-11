 تغيير اسم مسلسل ياسر جلال من «ألف ليلة وليلة» إلى «جودر» - بوابة الشروق
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تغيير اسم مسلسل ياسر جلال من «ألف ليلة وليلة» إلى «جودر»

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 7:40 م

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان ياسر جلال عن الاسم الجديد «جودر» عبر صفحتها على موقع إنستجرام، الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2024، بعدما تم تغيير اسمه من "ألف ليلة وليلة".

ونشرت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للمسلسل، ويتصدره الفنان ياسر جلال بمفرده.

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الفانتازيا، حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة وتبدأ الصراعات بينهما.

ويشارك فى بطولة مسلسل «ألف ليلة وليلة» كل من ياسمين رئيس، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامى مغاورى وآخرين، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، ويلعب ياسر جلال خلال أحداث المسلسل الشخصية الشهيرة شهريار.

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