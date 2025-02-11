 مقتل شخص وإصابة آخرين بتصادم طائرتين في مطار بأريزونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخص وإصابة آخرين بتصادم طائرتين في مطار بأريزونا


نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 5:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 5:53 ص

قال مسؤولون أمريكيون يوم الإثنين إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد اصطدام طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن طائرة خاصة انحرفت عن المدرج واصطدمت بطائرة خاصة أخرى.


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