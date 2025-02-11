مقتل شخص وإصابة آخرين بتصادم طائرتين في مطار بأريزونا

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قال مسؤولون أمريكيون يوم الإثنين إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد اصطدام طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية.
وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن طائرة خاصة انحرفت عن المدرج واصطدمت بطائرة خاصة أخرى.