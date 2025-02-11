 منافسة ثنائية على ضم حارس ليفربول - بوابة الشروق
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منافسة ثنائية على ضم حارس ليفربول

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 12:34 ص

دخل ناديا نيوكاسل وتشيلسي الإنجليزيان في منافسة خاصة من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد.

ويسعى كلا الناديين للتعاقد مع حارس الليفر، الأيرلندي كاويمين كيليهير، والذي يشارك بديلاً للبرازيلي أليسون بيكر الحارس الأساسي.

وذكر موقع "فوتي إنسايدر 247" الإنجليزي أن الحارس الشاب بات مطلوبا للانتقال إلى البلوز والماكبيث، في نهاية الموسم الحالي.

ولعب كيليهير أساسيا مع الليفر في فترة غياب الحارس البرازيلي أليسون، حيث قدم مستويات مميزة مع الريدز.

وينتهي عقد الحارس صاحب صاحب الـ26 عاما، مع ليفربول بنهاية الموسم المُقبل، علما بأنه لعب 17 مباراة هذا الموسم، استقبلت شباكه خلالها 15 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.


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