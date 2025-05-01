بن زايد وبوتين يعربان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الروسية

أعلن الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الكرملين في بيان، إن الرئيس الإماراتي هنأ بوتين والشعب الروسي بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأشار إلى أن الرئيسين أعربا خلال الاتصال، عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الإماراتية، وهي علاقات استراتيجية وتتطور بنجاح في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

وذكر البيان أن «التعاون الوثيق بين الإمارات وروسيا، يُمكّن من إجراء الحوار، حتى بشأن القضايا الدولية شديدة الحساسية».

وبحسب الكرملين، أعرب بوتين عن تقديره الكبير للمساعدة التي قدمتها الإمارات في تنظيم عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا.

ويوم أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وأكد بوتين أن روسيا والإمارات، تربطهما علاقات صداقة وطيدة.

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حضر اللقاء أيضًا وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.

وفي 21 أكتوبر الماضي، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.