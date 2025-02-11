مجموعة بقيادة أيلون ماسك تقترح شراء أوبن أيه آي

اقترحت مجموعة يقودها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شراء شركة "أوبن آي" مقابل 97 مليار دولار.

ويقول ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس إيه آي)، إلى جانب تحالف من الشركات الاستثمارية، إنهم يسعون لشراء شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ "تشات جي بي تي"، وإعادتها إلى مهمتها الأصلية كمختبر أبحاث غير ربحي، وفقا لمحامي ماسك، مارك توبيروف.

لكن الرئيس التنفيذي لـ "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، رفض العرض سريعا عبر منصة ماسك "إكس"، قائلا: "لا، شكرا، لكن يمكننا شراء تويتر مقابل 74ر9 مليار دولار إن أردت."

وكان ماسك قد استحوذ على تويتر، الذي أصبح يُعرف الآن باسم "إكس"، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.