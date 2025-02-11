زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا: لم أتلقَ دعوة لزيارة البيت الأبيض

على الرغم من دعم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مستشار الرئيس دونالد ترامب، قالت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إنها لم تتلق بعد دعوة لزيارة البيت الأبيض.

وقالت أليس فايدل للتلفزيون الألماني "زد دي إف"، ردا على سؤال اليوم الاثنين، "لا، لم تتم دعوتي إلى البيت الأبيض".

وردا على سؤال عما إذا كانت ممتنة لمساعدة ماسك في الحملة الانتخابية، قالت فايدل إنها سعيدة بـ "القدرة الجيدة" لحزبها على الدخول في حوار مع مجموعة متنوعة من القوى، من روسيا إلى الصين والولايات المتحدة.

وقد أيد ماسك حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين بزعامة فايدل في عدة مناسبات في الفترة الماضية قبل الانتخابات الألمانية المقررة في 23 فبراير الجاري ، بما في ذلك التحدث عن طريق الفيديو في تجمع للحزب في مدينة هاله الألمانية في يناير/كانون الثاني.

وفيما يتعلق بالتوقعات لحزبها في الانتخابات بعد أقل من أسبوعين، قالت فايدل: "أعتقد أننا سنحقق نتيجة جيدة للغاية". استطلاعات الرأي تضع حزب البديل من أجل ألمانيا حاليا في المركز الثاني بنسبة 20% تقريبا.