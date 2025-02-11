الشرطة الإسرائلية تداهم متجر كتب في القدس الشرقية وتحتجز صاحبيه

داهمت الشرطة الإسرائيلية متجر كتب يملكه فلسطينيون منذ فترة طويلة في القدس الشرقية، واحتجزت صاحبي المتجر وصادرت كتبا عن الصراع المستمر منذ عقود. وزعمت الشرطة أن الكتب تحرض على العنف.

وتعتبر المكتبة التعليمية، التي تأسست قبل أكثر من 40 عاما، مركزا للحياة الفكرية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها إلى عاصمتها في خطوة غير معترف بها دوليا. ويعيش معظم سكان المدينة الفلسطينيين في القدس الشرقية

وتحتوي المكتبة المكونة من ثلاثة طوابق، والتي تمت مداهمتها يوم الأحد، على مجموعة كبيرة من الكتب، معظمها باللغتين العربية والإنجليزية، حول الصراع والشرق الأوسط الأوسع، بما في ذلك العديد من الكتب لمؤلفين إسرائيليين ويهود. وتستضيف المكتبة فعاليات ثقافية وتحظى بشعبية خاصة بين الباحثين والصحفيين والدبلوماسيين الأجانب.

وتم اعتقال مالكي المكتبة، أحمد ومحمود منى، وصادرت الشرطة مئات العناوين المتعلقة بالنزاع قبل أن تأمر بإغلاق المتجر، وفقا لمي منى، زوجة محمود.